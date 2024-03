Knorr-Bremse Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die technische Analyse der Knorr-Bremse-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um 5,81 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt (GD200) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine positive Abweichung von 8,78 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche hat die Knorr-Bremse-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -13,64 Prozent gezeigt, was zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance mit einer Unterperformance von 12,39 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigen starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation eine genaue und frühzeitige Erkennung. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für die Knorr-Bremse-Aktie jedoch kaum verändert, weshalb diese eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist die Knorr-Bremse-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 2,53 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 3,1 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.