Knorr-Bremse Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die technische Analyse der Knorr-Bremse-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 60,25 EUR liegt. Mit dem aktuellen Schlusskurs von 70,72 EUR weicht dies um +17,38 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 61,67 EUR über dem letzten Schlusskurs (+14,67 Prozent), was der Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating verleiht. Insgesamt erhält die Knorr-Bremse-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,53 Prozent, nur leicht über dem Mittelwert von 1,94 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik von Knorr-Bremse eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Bewertung basiert auf Auswertungen der Äußerungen und Meinungen aus den vergangenen beiden Wochen. Dabei zeigte sich, dass in den Diskussionen in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu der Bewertung "Gut" für die Aktie.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Knorr-Bremse in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine steigende Aufmerksamkeit und wird daher von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Insgesamt erhält die Knorr-Bremse-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht, als auch bezüglich der Dividendenrendite und der Anleger-Stimmung positive Bewertungen, was auf eine gute Entwicklung hindeutet.