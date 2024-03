Knorr-Bremse Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die technische Analyse zeigt, dass die Knorr-Bremse derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 60,09 EUR, während der Aktienkurs (61,88 EUR) um +2,98 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 58,17 EUR, was einer Abweichung von +6,38 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 13 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Knorr-Bremse diskutiert. Das führt zu einer Bewertung der Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 9 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Damit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Knorr-Bremse-Aktie einen Wert für den RSI7 von 20,45, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie einen Wert für den RSI25 von 35,58, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators eingestuft.