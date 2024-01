Knorr-Bremse Aktie: Das macht richtig Spaß!

Knorr-Bremse erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -1,28 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche eine Underperformance von -7,09 Prozent bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 5,08 Prozent, wobei Knorr-Bremse 6,36 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Knorr-Bremse besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Aktuell zeigen sich die Anleger ebenfalls vor allem positiv gestimmt, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt für Knorr-Bremse aktuell bei 54,68 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 53,69 eine neutrale Bewertung, was der Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt einbringt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt der aktuelle Wert 19,1 und liegt damit 39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 31. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält Knorr-Bremse auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.