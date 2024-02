Knorr-Bremse Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Für Knorr-bremse betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI liegt bei 61,73 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Knorr-bremse mit einem Wert von 54,84 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Knorr-bremse keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird auch dieses Kriterium als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Knorr-bremse-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 60,29 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 57,2 EUR liegt, was einem Unterschied von -5,13 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderer Wert, mit einem gleitenden Durchschnitt von 57,65 EUR und einem ähnlich hohen letzten Schlusskurs (-0,78 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Knorr-bremse im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" mit einer Rendite von -7,58 Prozent mehr als 11 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche mit einer mittleren Rendite von 3,17 Prozent liegt Knorr-bremse mit 10,75 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.