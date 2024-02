Knorr-Bremse Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die aktuelle Bewertung der Aktie von Knorr-Bremse scheint nach Meinung von Analysten nicht angemessen zu sein. Das wahre Kursziel liegt nach ihrer Einschätzung um +19,81% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 16.02.2024 verzeichnete Knorr-Bremse einen Kursanstieg von +1,31%. Die Kursentwicklung der vergangenen fünf Handelstage summiert sich ebenfalls auf +1,31%, was zu einer relativ optimistischen Stimmung am Markt führt.

Kursziel und Analystenbewertung

Das aktuelle Kursziel von Knorr-Bremse liegt bei 68,34 EUR. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten deutet darauf hin, dass die Aktie kurz- bis mittelfristig ein Kurspotenzial von +19,81% bietet. Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen optimistisch in Bezug auf diese Prognose.

Analystenmeinungen

Aktuell sind 5 Analysten der Meinung, dass die Aktie von Knorr-Bremse ein starker Kauf ist. Weitere 7 Analysten bewerten die Aktie als kaufenswert, jedoch ohne Euphorie. 10 Experten geben eine neutrale Bewertung ab und empfehlen, die Aktie zu halten. Nur 1 Analyst ist der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte. Insgesamt sind also noch +52,17% der Analysten optimistisch in Bezug auf die Aktie.

Guru-Rating

Zusätzlich zu den Analystenbewertungen zeigt auch der bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” eine positive Einschätzung, die zuvor als “Guru-Rating ALT” bekannt war.

Die Gesamteinschätzung der Analysten und Indikatoren deutet darauf hin, dass die Aktie von Knorr-Bremse erhebliches Kurspotenzial bietet und von vielen Experten als kaufenswert angesehen wird.

