Knorr-Bremse Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen grün, und es wurden keine negativen Diskussionen aufgezeichnet. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Knorr-Bremse diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Statistische Auswertungen basierend auf großen historischen Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es wurden 9 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Knorr-Bremse-Aktie beträgt aktuell 60,59 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt mit 57,54 EUR deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 57,43 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs (+0,19 Prozent) liegt. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung der Knorr-Bremse-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im fundamentalen Bereich weist die Knorr-Bremse-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,1 einen vergleichsweise niedrigen Wert auf. Im Vergleich zur Branche "Maschinen" liegt das KGV um 39 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Knorr-Bremse-Aktie liegt bei 31,35 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI von 53,72 bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments, eine "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren und eine weitere "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis für die Knorr-Bremse-Aktie.