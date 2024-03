Knorr-Bremse Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Knorr-bremse liegt der RSI7 aktuell bei 34,68 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 20,35, was bedeutet, dass Knorr-bremse hier überverkauft ist, und damit eine "Gut"-Einstufung erhält.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Hier wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Für die Knorr-bremse-Aktie beträgt der 200-Tages-Durchschnitt aktuell 60,15 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (68,5 EUR) liegt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 60,68 EUR über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Knorr-bremse auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,11 Prozent. Dies liegt 4,09 Prozent unter dem Durchschnitt (8,2 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 11,15 Prozent, wobei Knorr-bremse aktuell 7,04 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Knorr-bremse zeigt indes kaum Änderungen, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insofern wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" gegeben.