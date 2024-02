Knorr-Bremse Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Knorr-Bremse-Aktie zeigt gemischte Signale in der technischen Analyse. Der aktuelle Kurs von 56,44 EUR liegt 6,43 Prozent unter dem GD200 (60,32 EUR), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auf der anderen Seite liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, bei 57,65 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein gemischtes Bild. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 66,37 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine positive Stimmung um die Knorr-Bremse-Aktie. In den letzten zwei Wochen wurden 11 Tage positiv und nur drei Tage negativ diskutiert. Auch aktuell dominieren vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Langzeitstimmung rund um die Aktie wird auch als positiv bewertet. Die Diskussionsintensität war hoch, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung. Insgesamt erhält die Aktie von Knorr-Bremse bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".