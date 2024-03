Knorr-Bremse Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Aktienkurs von Knorr-Bremse erreichte in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 4,11 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 11,83 Prozent, was eine Underperformance von -7,72 Prozent für Knorr-Bremse bedeutet. Der "Industrie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 8,66 Prozent im letzten Jahr, wobei Knorr-Bremse um 4,55 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat kontinuierlich, wodurch dieser Punkt mit "Gut" bewertet wird. Bezüglich der Intensität der Diskussionen des Unternehmens ergibt sich ein "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Somit erhält die Knorr-Bremse-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI von Knorr-Bremse liegt momentan bei 51,24 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI25 deutet jedoch darauf hin, dass Knorr-Bremse überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Knorr-Bremse mit einer Ausschüttung von 2,53 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (2,96 %) nur leicht niedriger, wodurch sich die Einstufung "Neutral" ableiten lässt.