Knorr-Bremse Aktie: Was war das denn?

In den letzten zwei Wochen wurde Knorr-Bremse von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Gut" eingestuft. Die Redaktion hat außerdem 9 positive Signale und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche hat Knorr-Bremse in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -7,43 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 6,16 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Knorr-Bremse bei -6,72 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance wird eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie vergeben.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen im Sentiment für Knorr-Bremse in den letzten Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Jedoch wurde eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Knorr-Bremse-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt wird die Analyse der RSIs zu Knorr-Bremse ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.