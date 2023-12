Knorr-Bremse Aktie: Was für ein Plan!

Die Aktie von Knorr-Bremse bietet derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 2,49 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenindustrie einen geringeren Ertrag von 0,77 Prozentpunkten bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens liegen also nur leicht unter dem Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Knorr-Bremse-Aktie eine Performance von 12,69 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Maschinenbranche im Durchschnitt nur um 3,86 Prozent gestiegen sind. Dies stellt eine Outperformance von +8,83 Prozent im Branchenvergleich dar. Auch im Vergleich zum Industriesektor, der eine mittlere Rendite von 2,77 Prozent erzielte, lag Knorr-Bremse um 9,93 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv gegenüber Knorr-Bremse. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "gut" eingestuft werden kann. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion filterte auch exakt berechenbare Signale heraus und fand dabei schlussendlich 8 positive und 0 negative Signale, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Knorr-Bremse-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (55) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (45,8) erhalten daher eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Knorr-Bremse-Aktie.