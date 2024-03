Knorr-Bremse Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Aktienkurs von Knorr-bremse hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance im Industrie-Sektor in den letzten 12 Monaten um -7,58 Prozent entwickelt, was mehr als 12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Maschinen-Branche liegt die Rendite von Knorr-bremse mit 13,66 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Knorr-bremse beträgt aktuell 11,56 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch -verkauft ist.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Knorr-bremse eingestellt waren. Es gab grundsätzlich positive Themen und keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Knorr-bremse nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Maschinen-Branche, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.