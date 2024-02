Knorr-Bremse Aktie: So schnell kann es gehen

Die Knorr-bremse-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um ihren aktuellen Trend zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 60,29 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 57,2 EUR liegt (Unterschied -5,13 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt dieser 57,65 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs ähnlich hoch liegt (-0,78 Prozent).

Im Branchenvergleich zur Industrie liegt die Rendite der Knorr-bremse-Aktie mit -7,58 Prozent mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche liegt die Rendite mit 10,75 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Knorr-bremse eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und drei negative Tage, und die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Analyse erhält Knorr-bremse eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Knorr-bremse mit 2,53 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,11 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.