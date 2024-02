Knorr-Bremse Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Knorr-bremse hat eine Dividendenrendite von 2,53 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als ein neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion entsprechend bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 18, was bedeutet, dass die Börse 18,76 Euro für jeden Euro Gewinn von Knorr-bremse zahlt. Dies ist 41 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 31. Aufgrund dieses niedrigen KGV wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Knorr-bremse liegt bei 60,61, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt, sowohl für einen Zeitraum von 7 als auch 25 Tagen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Knorr-bremse von 56,42 EUR eine 6,64-prozentige Abweichung vom GD200 (60,43 EUR), was als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 57,72 EUR auf, was ein "Neutral"-Signal darstellt, da der Abstand -2,25 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Knorr-bremse-Aktie als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.