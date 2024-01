Knorr-Bremse Aktie: Reine Nervensache!

Knorr-Bremse Dividende und Aktienanalyse

Die Dividendenrendite von Knorr-bremse liegt derzeit bei 2,53 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz von 0,6 Prozent wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein täglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Knorr-bremse bei 19 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Maschinen"-Branche, deren KGV bei 31,42 liegt, ist die Aktie unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich verzeichnete Knorr-bremse in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,28 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 6,16 Prozent, was einer Underperformance von -7,43 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 5,44 Prozent verzeichnete, lag Knorr-bremse um 6,72 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Vergleichen erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Abschließend zeigt die technische Analyse, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Knorr-bremse-Aktie bei 60,72 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 55,92 EUR, was einem Unterschied von -7,91 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts ergibt hingegen eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Knorr-bremse-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung im Bereich der einfachen Charttechnik.