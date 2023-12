Knorr-Bremse Aktie: Lieber noch laufen lassen?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Knorr-Bremse von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Des Weiteren wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Knorr-Bremse angesprochen. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Die Redaktion hat zudem 8 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung führt.

Wer derzeit in die Aktie von Knorr-Bremse investiert, kann eine Dividendenrendite von 2,49 % erzielen, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenbranche einen etwas geringeren Ertrag von 0,77 Prozentpunkten bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral" Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage ergibt sich, dass der letzte Schlusskurs von 56,46 EUR deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt von 61,04 EUR liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs jedoch nahe an diesem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Knorr-Bremse-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung, der Dividende, der technischen Analyse und des RSI somit eine "Neutral"-Einstufung für die Knorr-Bremse-Aktie.