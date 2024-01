Knorr-Bremse Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Knorr-Bremse wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 60,86 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (59,1 EUR) um -2,89 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 56,53 EUR, was einer Abweichung von +4,55 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Neutral" einzustufen. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende kann aktuell bei einem Investment in die Aktie von Knorr-Bremse eine Dividendenrendite von 2,49 % erzielt werden. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Maschinen liegt der Ertrag jedoch um 0,65 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Maschinen) wird die Knorr-Bremse aus fundamentaler Sicht als unterbewertet betrachtet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,75 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 31,47 bei 40 Prozent. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Knorr-Bremse in den sozialen Medien. Es gab keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Knorr-Bremse wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.