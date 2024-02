Knorr-Bremse Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Aktienkurs von Knorr-Bremse hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,58 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor 12,25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 6,03 Prozent, was bedeutet, dass Knorr-Bremse aktuell 13,61 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Knorr-Bremse eine Rendite von 2,53 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,58 Prozentpunkten bedeutet. Die Dividenden des Unternehmens fallen jedoch nur leicht niedriger aus, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigt, dass über Knorr-Bremse in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. An 11 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, basierend auf tiefergehenden und automatischen Analysen der Kommunikation, die ergeben haben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Knorr-Bremse stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Aktie.