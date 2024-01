Knorr-Bremse Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die Knorr-Bremse-Aktie wird charttechnisch bewertet, indem der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs berechnet wird. Dieser beträgt 60,87 EUR. Der letzte Schlusskurs lag bei 58,12 EUR, was einer Abweichung von -4,52 Prozent entspricht, weshalb eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (56,23 EUR) wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt mit einer Abweichung von +3,36 Prozent ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt. Daher erhält die Knorr-Bremse-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Knorr-Bremse für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Knorr-Bremse eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Knorr-Bremse daher eine "Gut"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung insgesamt.

Die aktuelle Dividendenrendite für Knorr-Bremse beträgt 2,49 Prozent und liegt mit 0,58 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,91) für diese Aktie. Daher erhält Knorr-Bremse eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Aktie von Knorr-Bremse ein "Neutral"-Rating. Der RSI7 beträgt 60,87, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 liegt bei 44,4, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

