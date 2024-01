Knorr-Bremse Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Knorr-Bremse wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 40,29 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,58 und führt ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung für Knorr-Bremse.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Knorr-Bremse 18, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Maschinenbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 31 aufweisen, als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "gute" Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Knorr-Bremse liegt derzeit bei 2,49 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,13 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "neutrale" Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde während der letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Knorr-Bremse beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls negative Signale, was zu einer "schlechten" Bewertung der Aktie führt. Die Abnahme der Diskussionen über Knorr-Bremse und die verringerte Aufmerksamkeit führen insgesamt zu einem "schlechten" Rating für die Aktie.

