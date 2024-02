Knorr-Bremse Aktie: Am Scheideweg

Die technische Analyse der Knorr-Bremse zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 60,19 EUR, während der tatsächliche Kurs der Aktie bei 58,16 EUR liegt. Dies entspricht einer Distanz von -3,37 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 57,73 EUR, was einen Abstand von +0,74 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtnote von "Neutral" für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist deutlich gestiegen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich hingegen wenig verändert, wodurch eine Bewertung als "Neutral" erfolgt. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamteinstufung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie der Knorr-Bremse. Der RSI7 beträgt 33,2, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hindeutet, während der RSI25 bei 48,37 liegt und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ein Gesamtranking als "Neutral".

In fundamentalen Aspekten betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Knorr-Bremse bei 18. Dies bedeutet, dass die Börse 18,76 Euro für jeden Euro Gewinn der Knorr-Bremse zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche liegt das KGV um 42 Prozent niedriger, was auf eine Unterbewertung des Titels hinweist und daher eine Einstufung als "Gut" auf Grundlage des KGV zur Folge hat.