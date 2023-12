Knorr-Bremse Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Aktie von Knorr-Bremse wird von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel wird auf etwa +20,33% über dem aktuellen Kursniveau geschätzt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 30.11.2023 verzeichnete Knorr-Bremse einen Kursanstieg von +2,53%. Das Kursziel für das Unternehmen wird auf 69,36 EUR festgelegt, während das Guru-Rating bei 3,65 liegt.

Marktstimmung und Analystenmeinungen

In den letzten fünf Handelstagen und damit einer vollständigen Handelswoche hat sich der Kurs um +3,86% erhöht, was auf eine relativ optimistische Marktstimmung hindeutet. Die Bankanalysten sehen das mittelfristige Kursziel bei 69,36 EUR, was ein Potenzial von +20,33% für Investoren bedeutet.

Aktuell sind 5 Analysten der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf ist, während 7 weitere Analysten sie als “Kauf” einstufen, jedoch ohne Euphorie. 9 Experten bewerten die Aktie als “halten”, während 2 Analysten der Ansicht sind, dass die Aktie zum Verkauf steht. Insgesamt sind also +52,17% der Analysten zumindest noch optimistisch.

Fazit

Die Analysten sind sich einig, dass die Aktie von Knorr-Bremse derzeit unterbewertet ist und ein erhebliches Kurspotenzial aufweist. Das positive Guru-Rating bestätigt diese Einschätzung und deutet auf eine vielversprechende Entwicklung hin.

