Knorr-Bremse Aktie: Alles andere als uninteressant …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde die Aktie von Knorr-bremse zuletzt besonders intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Trotzdem gab es in den letzten Tagen weder viele positive noch negative Diskussionen über Knorr-bremse, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass hauptsächlich positive Signale abgegeben wurden, mit insgesamt neun "Gut"-Signalen.

Die Dividendenrendite von Knorr-bremse liegt aktuell bei 2,53 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,01 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz bewertet die Redaktion die Aktie neutral. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite täglich schwankt und sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Industrie" erzielte die Aktie von Knorr-bremse im letzten Jahr eine Rendite von 4,11 Prozent, was 2,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der "Maschinen"-Branche beträgt 9,59 Prozent, wobei Knorr-bremse aktuell 5,48 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Knorr-bremse liegt derzeit bei 12,22, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft gilt und somit ein "Gut"-Signal auslöst. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 23, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Bewertung von "Gut".