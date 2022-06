Knisterndes Sommer-Special: EcoFlow führt saisonale Angebote in Europa ein

Berlin (ots/PRNewswire) -Stellt das Unternehmen für tragbare Stromversorgungen und erneuerbare Energielösungen, EcoFlow (https://bit.ly/3aVXf10), seine Sommer-Sonderangebote vor, bei denen Kunden Rabatte auf eine Reihe von Produkten erhalten. Einzelpersonen oder Familien, die sich auf Campingausflüge vorbereiten oder auf einen nachhaltigeren oder energieunabhängigeren Lebensstil umsteigen wollen, finden im Schlussverkauf etwas für jeden. Die Nutzer können Einsparungen bei Artikeln aus der tragbaren RIVER-Linie und der leistungsstarken DELTA-Linie entdecken.Ab dem 17. Juni können Kunden beim Einkauf auf den EcoFlow-Webseiten bis zu 14 % sparen.Der EcoFlow DELTA Max 1600 (https://bit.ly/3tzGlvs), ein batteriebetriebener Generator mit einer Kapazität von 1,6 kWh, ist eines von vielen Produkten im Angebot. Die Batterie eignet sich perfekt für Wohnmobilcamper und Menschen, die netzunabhängig leben, und kann bis zu 10 Geräte gleichzeitig über AC-, DC- oder USB-Anschlüsse mit Strom versorgen. Der ursprüngliche Preis von 1.799 € (1.649 £) für den DELTA Max 1600 wurde um 1.699 € (1.499 £) auf 100 € (150 £) gesenkt.Der beliebte RIVER Max (https://bit.ly/3mJ7AzI) ist ebenfalls im Angebot - bisher für 699 € (599 £), jetzt für 599 € (549 £). Mit der patentierten X-Stream-Technologie von EcoFlow ermöglicht der intelligente Wechselrichter ein schnelles Aufladen in weniger als einer Stunde von 0 % auf 80 %, mit einer zusätzlichen abnehmbaren Batterie, was ihn ideal für diejenigen macht, die mehr Mobilität suchen.Weitere Produkte, die im Rahmen des Verkaufs angeboten werden, sind RIVER mini (https://bit.ly/3xXoMIx) und DELTA mini (https://bit.ly/3MP495a).Ryan Xing, der Leiter der Region Europa bei EcoFlow, sagte: „Mit dem Sommer kommen die längeren Tage und natürlich auch die unübersehbaren Verkäufe. Die Art und Weise, wie Einzelpersonen und Haushalte auf Energie zugreifen, zu verändern, ist eine der Kernaufgaben von EcoFlow, und unser Verkauf ist eine Möglichkeit, wie die Nutzer den Wechsel zu nachhaltigeren Energielösungen einleiten können."Weitere Informationen und einen der besten Sommerschlussverkäufe der Saison finden Sie auf der EcoFlow Website (https://bit.ly/3aVXf10). Im kommenden Monat Juli wird EcoFlow auch am jährlichen Prime Day-Verkauf auf Amazon UK teilnehmen. Weitere Angebote werden bis zum 12. Juli auf Amazon veröffentlicht.Informationen zu EcoFlowEcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Stromversorgungen und Lösungen für erneuerbare Energien. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat EcoFlow mit seinen DELTA- und RIVER-Produktlinien von tragbaren Powerstationen und umweltfreundlichem Zubehör Kunden in mehr als 100 Märkten eine sorgenfreie Stromversorgung ermöglicht. EcoFlow hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Art und Weise, wie die Welt auf Energie zugreift, neu zu erfinden, indem es leichtere und langlebigere, saubere, leise und erneuerbare Energiespeicherlösungen entwickelt. Die Produkte von EcoFlow sind inzwischen in 40 Ländern und Regionen Europas erhältlich, unterstützt durch ein Netz von über 400 lokalen Einzelhändlern.Weitere Informationen finden Sie auf den Websites von EcoFlow:Vereinigtes Königreich: uk.ecoflow.com Deutschland: de.ecoflow.com Frankreich: fr.ecoflow.com Andere EU-Länder: eu.ecoflow.comMedienkontakt:Donna DingPR Manager, Europadonna.ding@ecoflow.com +86 18138401354Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1839112/EcoFlow_unveils_annual_summer_sale_Europe.jpgOriginal-Content von: EcoFlow Europe s.r.o., übermittelt durch news aktuell