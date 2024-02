Knightscope Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Aktie von Knightscope wird von Analysten als "Gut"-Titel auf langfristiger Basis eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Es liegen keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat vor, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD. Dies deutet auf eine Erwartung von -100 Prozent hin, da der aktuelle Schlusskurs bei 0,535 USD liegt, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analysteneinschätzungen erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Knightscope ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator für den Trend betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Knightscope-Aktie liegt derzeit bei 0,78 USD, was einer Abweichung von -31,41 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,535 USD entspricht. Auf dieser Basis wird Knightscope eine "Schlecht"-Bewertung zugeordnet. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,56 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Knightscope auf Basis der trendfolgenden Indikatoren somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiterer Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Knightscope liegt bei 35, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 48,76 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf dem Relative Strength-Index.

Diese Informationen bieten Anlegern einen Einblick in die aktuelle Einschätzung der Analysten, die Stimmung der Anleger und die technische Analyse der Knightscope-Aktie.