Knightscope Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Knightscope war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt zehn positive und drei negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung und einer "Gut"-Einschätzung führt.

Analysten, die die Aktie von Knightscope in den letzten zwölf Monaten bewertet haben, gaben überwiegend positive Einstufungen ab. Von insgesamt 1 Gut-, 0 Neutral- und 0 Schlecht-Einstufungen leiten wir eine langfristige "Gut"-Einschätzung ab. Für den letzten Monat liegen keine neuen Analystenbewertungen vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 0 USD. Dies würde einer erwarteten Kursentwicklung von -100 Prozent entsprechen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Knightscope-Aktie zeigt in den letzten 7 und 25 Tagen neutral Bewertungen an, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich aus der RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Knightscope. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie mit -26 Prozent Entfernung vom GD200 ein schlechtes Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 0,65 USD auf ein schlechtes Signal hin, da der Abstand -8,92 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Knightscope-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50- und 200-Tage-Bewertungen als Grundlage herangezogen wird.