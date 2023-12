Knightscope Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Knightscope hat sich in den letzten Wochen verändert. Zunächst dominierten positive Diskussionen über einen Zeitraum von sieben Tagen, gefolgt von fünf Tagen, in denen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigt sich jedoch eine vermehrte negative Stimmung bei den Anlegern, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Knightscope liegt bei 66,23, was auf eine neutrale Situation hinweist. Darüber hinaus ergibt auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, ein neutrales Ergebnis mit einem Wert von 54.

Die Analysten bewerten die Knightscope-Aktie derzeit positiv, basierend auf einer "Gut"-Bewertung. In den letzten zwölf Monaten gab es eine positive Einschätzung und keine neutralen oder negativen Bewertungen. Im Vergleich dazu wurden keine Analystenupdates zu Knightscope im letzten Monat veröffentlicht.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,81 USD für den Schlusskurs der Knightscope-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,611 USD, was einen Rückgang von 24,57 Prozent darstellt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen negative Abweichungen auf, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Knightscope-Aktie aus charttechnischer Sicht führt.