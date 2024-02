Knightscope Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die technische Analyse der Knightscope-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,78 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,511 USD liegt, was einem deutlichen Unterschied von -34,49 Prozent entspricht. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,58 USD) liegt der letzte Schlusskurs (-11,9 Prozent) darunter, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt hingegen eine positive Bewertung der Knightscope-Aktie in den letzten zwei Wochen. Die überwiegend privaten Nutzer haben positiv über den Wert gesprochen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten die Knightscope-Aktie überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung führt. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor.