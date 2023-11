Knightscope Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Stärke Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristige Kursrückgänge erfahren, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Um dies zu analysieren, betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Knightscope. Der RSI7 liegt aktuell bei 51,19 Punkten, was darauf hinweist, dass Knightscope weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 69,81, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hindeutet. Insgesamt bekommt Knightscope daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Analysten beurteilen die Aktie von Knightscope langfristig als "Gut". Von 18 Analystenbewertungen waren 1 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Knightscope. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs 0,6 USD beträgt. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält Knightscope daher eine "Gut"-Bewertung.

Positives oder negatives Sentiment in der Internet-Kommunikation kann mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden. Die Stimmung für Knightscope hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Knightscope, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Knightscope diskutiert, mit zwei Tagen positiver Themen und zehn Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch hauptsächlich positive Themen präsent. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer erhält Knightscope insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.