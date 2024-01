Knightscope Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Aktuell liegt der RSI für Knightscope bei 54,72, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 72, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Entsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI.

Die Stimmung rund um Knightscope wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Medien. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Knightscope untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Knightscope-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung "Gut" war und 0 "Neutral" oder "Schlecht". Dies ergibt ein insgesamt positives Rating für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Knightscope, was zu einem weiteren positiven Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben einen positiven Einfluss auf die Stimmung rund um Knightscope, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die langfristige Diskussionsintensität über die Aktie war stark und die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv. Insgesamt wird das langfristige Stimmungsbild daher als "Gut" eingestuft.