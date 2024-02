Knightscope Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Knightscope-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,78 USD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 0,523 USD um -32,95 Prozent unter diesem Durchschnitt, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,59 USD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Knightscope-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Knightscope-Aktie zeigt hingegen eine positive Stimmung, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen geäußert wurden. Trotzdem gab es in den letzten Tagen weder starke positive noch negative Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Knightscope-Aktie als neutral. Sowohl der RSI7-Wert von 68,8 als auch der RSI25-Wert von 59,96 führen zu dieser neutralen Einstufung.

Analysten schätzen die Knightscope-Aktie langfristig als "Gut" ein, basierend auf 18 Bewertungen, von denen 1 als gut und keine als neutral oder schlecht eingestuft wurden. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, wird ein Kursziel von 0 USD erwartet, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird die Knightscope-Aktie daher von Analysten als "Gut" bewertet.