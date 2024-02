Knights Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Knights liegt bei 26,47, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 26,81 und deutet ebenfalls auf eine "gut"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie also als "gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Knights-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 94,65 GBP liegt, was 43,69 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 136 GBP liegt. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 120,75 GBP über dem aktuellen Schlusskurs (+12,63 Prozent), was zu einer weiteren "gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Knights-Aktie also ein "gut"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Knights-Aktie mit 67,92 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 66 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 2,33 Prozent verzeichnet, liegt Knights mit 65,59 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Knights mit einer Ausschüttung von 3,57 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Professionelle Dienstleistungen" (11,67 Prozent) deutlich niedriger, was zu einer Einstufung als "schlecht" führt, da die Differenz 8,11 Prozentpunkte beträgt.