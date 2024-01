Knights Aktie: Grund zur Freude?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Knights liegt bei einem Wert von 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 52,59 für "Professionelle Dienstleistungen" deutlich niedriger ist. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Knights eine Rendite von 4,63 Prozent, was über dem Durchschnitt von 0,97 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Knights als "Gut".

Das Sentiment und der Buzz um Knights haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Knights im letzten Jahr eine Rendite von 20,38 Prozent erzielt, was 10,89 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Professionelle Dienstleistungen" liegt Knights aktuell 13,93 Prozent über der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.