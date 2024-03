Knight Therapeutics Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Aktienkurs von Knight Therapeutics hat im Vergleich zur durchschnittlichen Performance des Gesundheitspflege-Sektors in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 8,01 Prozent erzielt, was mehr als 24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Arzneimittel-Branche, die eine mittlere Rendite von -13,5 Prozent verzeichnet, liegt Knight Therapeutics mit 21,51 Prozent deutlich darüber. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Knight Therapeutics liegt bei 71,7, was als "überkauft" eingestuft wird und zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 51,38 und wird als neutral bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend positive Einschätzungen für Knight Therapeutics abgegeben, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 7,5 CAD, was einer Empfehlung von 40,98 Prozent über dem letzten Schlusskurs entspricht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Knight Therapeutics ist ebenfalls neutral. Insgesamt erhält die Aktie von Knight Therapeutics somit eine "Neutral"-Empfehlung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.