Knight-Swift Transportation ist zurück!

Die Anleger-Stimmung für Knight-Swift Transportation wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Knight-Swift Transportation jedoch als überbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 31,23 liegt die Aktie insgesamt 8 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Straße und Schiene" von 28,92. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamental-analytischer Sicht die Einstufung "Schlecht".

Für Anleger, die in die Aktie von Knight-Swift Transportation investieren, ist auch die Dividendenrendite relevant. Mit einer Rendite von 0,98 % liegt der Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Straße und Schiene um 3,93 Prozentpunkte niedriger. Die niedrigeren Dividenden des Unternehmens führen zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".

Die Analysteneinschätzungen für die Knight-Swift Transportation-Aktie zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Bewertungen abgegeben wurden. Davon waren 4 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht", was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt. Auch das durchschnittliche Kursziel von 59,83 USD, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 53,48 USD, ergibt ein Aufwärtspotenzial von 11,88 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Knight-Swift Transportation somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.