Knight-Swift Transportation Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Knight-swift Transportation weist am 28.08.2023, 08:38 Uhr einen Kurs von 54.56 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Lkw-Verkehr" geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 15,46. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Knight-swift Transportation zahlt die Börse 15,46 Euro. Dies sind 63 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Straße und Schiene" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 41,3. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Dividende: Knight-swift Transportation schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Straße und Schiene auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1 % und somit 7,13 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 8,13 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Knight-swift Transportation-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 56,18 USD. Der letzte Schlusskurs (54,56 USD) weicht somit -2,88 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (56,76 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,88 Prozent), somit erhält die Knight-swift Transportation-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Knight-swift Transportation-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

