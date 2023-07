Knight-Swift Transportation Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Für die Aktie Knight-swift Transportation stehen per 17.07.2023, 19:32 Uhr 54.06 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Knight-swift Transportation zählt zum Segment "Lkw-Verkehr".

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Knight-swift Transportation entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Knight-swift Transportation auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Knight-swift Transportation in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Knight-swift Transportation hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Knight-swift Transportation führt bei einem Niveau von 39,91 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 58,15 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

3. Dividende: Bei einer Dividende von 0,99 % ist Knight-swift Transportation im Vergleich zum Branchendurchschnitt Straße und Schiene (8,32 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 7,32 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.