Knaus Tabbert wird immer uninteressanter …

In den letzten Wochen konnte bei Knaus Tabbert eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf einer Analyse der sozialen Medien, in denen eine tendenziell negative Entwicklung der Meinungen und Diskussionen rund um das Unternehmen zu beobachten war. Auch die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in Bezug auf Knaus Tabbert nahm ab, was zu einer negativen Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt wird das Sentiment daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie von Knaus Tabbert als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Knaus Tabbert-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 69,09 (neutral) und ein Wert für den RSI25 von 74,46 (negativ), was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls eine negative Tendenz. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen auf eine Abweichung des Aktienkurses hin, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln auch die verschiedenen Stimmungen und Einschätzungen der Anleger wider. Obwohl in den vergangenen Wochen vermehrt positive Meinungen geäußert wurden, überwogen in den letzten Tagen die negativen Themen. Aus diesem Grund wird die Aktie von Knaus Tabbert insgesamt als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also ein eher negativer Trend in Bezug auf das Stimmungsbild, die technische Analyse und Anlegerdiskussionen rund um die Aktie von Knaus Tabbert.