Knaus Tabbert mit Rekord

Angetrieben durch das hohe Interesse nach Freizeitfahrzeugen aller Konzernmarken von Knaus Tabbert und die Mehrmarkenstrategie bei Fahrgestellen, konnte Knaus Tabbert den Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2023 auf Basis vorläufiger Zahlen auf 1,4 Milliarden Euro steigern.

Insgesamt erhöhte sich der konsolidierte Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2023 um 37,3 Prozent auf EUR 1.441 Mio. (Vorjahr: EUR 1.050 Mio.). Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden konzernweit 18.584 Wohnmobile und Camper Vans (Vorjahr 11.426) sowie 12.029 Wohnwagen (Vorjahr 18.130) abgesetzt. In Summe wurden 30.613 Fahrzeuge fakturiert.

„Das Interesse am Caravaning und im speziellen nach Freizeitfahrzeugen unserer fünf Konzernmarken spiegelt sich zum Jahresende auch in einem weiterhin hohen Auftragsbestand von rund einer Milliarde Euro wider‟, kommentiert Wolfgang Speck, CEO der Knaus Tabbert AG, das abgelaufene Jahr. „Mit dem Umsatzwachstum 2023 haben wir auch einen wesentlichen Schritt in Richtung unserer angestrebten Wachstums- und Ertragsziele bis 2027 gemacht.“

Das starke Wachstum wurde wesentlich getragen von der hohen Verfügbarkeit bei Fahrgestellen – das Resultat der Mehrmarkenstrategie. So stieg der Umsatz bei Reisemobilen um 64,7 % auf EUR 817 Mio. und bei Camper Vans um 75,9 % auf EUR 345,1 Mio. somit insgesamt bei den motorisierten Freizeitfahrzeugen auf EUR 1.162 Mio.

Alle Angaben zur Umsatzentwicklung beruhen auf ungeprüften und vorläufigen Werten gem. IFRS. Weitere Aussagen zur Prognose 2023, wonach eine bereinigte EBITDA Marge in einer Bandbreite von 8,5 % – 9,0 % erwartet wird, bleiben unverändert.