Knaus Tabbert im Check!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, da es weder positive noch negative Ausschläge gab. Es wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Knaus Tabbert diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Knaus Tabbert in den sozialen Medien zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, was von der Redaktion als "Gut"-Bewertung der Aktie eingestuft wird. Die vermehrte Diskussion und die steigende Aufmerksamkeit für Knaus Tabbert führen ebenfalls zu einem "Gut"-Rating. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Knaus Tabbert-Aktie beträgt aktuell 67, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 39,54 ebenfalls neutral, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 49,67 EUR für den Schlusskurs der Knaus Tabbert-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 44,7 EUR, was einem Unterschied von -10,01 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen beträgt aktuell 42,32 EUR, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.