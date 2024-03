Knaus Tabbert Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Aktie von Knaus Tabbert wurde in den letzten Monaten in den sozialen Medien diskutiert. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Knaus Tabbert-Aktie zeigt einen Wert von 78, was auf eine Überbewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 52,77, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung nach der RSI-Analyse.

Die Knaus Tabbert-Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 40,3 EUR 5,13 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) und 17,04 Prozent unter dem GD200. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien und eine Beschäftigung mit den positiven Themen rund um Knaus Tabbert. Dies führt zu einer insgesamt guten Bewertung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung der Knaus Tabbert-Aktie, wobei das Anleger-Sentiment positiver bewertet wird als die technische Analyse.