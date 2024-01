Knaus Tabbert Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI für die Knaus Tabbert-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 70, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhalten hat. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Performance und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis wird Knaus Tabbert weder als überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Knaus Tabbert.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet konnte eine starke Aktivität in den Diskussionen zu Knaus Tabbert festgestellt werden. Dies führt zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was darauf hinweist, dass sich kaum Änderungen identifizieren ließen. Insgesamt ergibt sich daher für das langfristige Stimmungsbild ein "Gut"-Rating.

Anhand der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 49,56 EUR für den Schlusskurs der Knaus Tabbert-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 41,8 EUR, was einem Unterschied von -15,66 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Knaus Tabbert somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung der Anleger bei Knaus Tabbert ist insgesamt eher neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Insbesondere in den vergangenen Tagen standen dabei überwiegend negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.