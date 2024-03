Knaus Tabbert Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Analyse der Stimmung und des Buzzes zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat nicht signifikant verändert hat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Knaus Tabbert-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Knaus Tabbert-Aktie aktuell bei 86,02 liegt, was auf eine Überbewertung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 53, was als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf die charttechnische Bewertung zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Knaus Tabbert-Aktie mit 39,85 EUR 17,8 Prozent unter dem GD200 (48,48 EUR) liegt, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Der GD50 liegt bei 42,25 EUR, was einem Abstand von -5,68 Prozent entspricht und somit auch ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt wird der Kurs der Knaus Tabbert-Aktie daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit 12 grünen und nur 2 neutralen Tagen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Knaus Tabbert-Aktie.