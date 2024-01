Knaus Tabbert Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Prosus":

Die technische Analyse der Knaus Tabbert-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 49,56 EUR liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag war jedoch mit 41,8 EUR deutlich niedriger, was einem Unterschied von -15,66 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 42,39 EUR wird analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nur geringfügig darunter lag. Daher ergibt sich hier ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Knaus Tabbert-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen zu Knaus Tabbert gemessen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch gering, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen zeigt sich insgesamt eher neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Knaus Tabbert-Aktie zeigt, dass das Wertpapier in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Hingegen war der RSI der letzten 25 Handelstage weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Schlecht"-Rating.