Knaus Tabbert Aktie: Wohin geht die Reise?

In den letzten Wochen hat die Anzahl positiver Kommentare über Knaus Tabbert in den sozialen Medien zugenommen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Stimmung im grünen Bereich liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Knaus Tabbert wurde in letzter Zeit deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist auch eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Knaus Tabbert gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Anhand des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich feststellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Knaus Tabbert-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 67. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, und somit erhält es ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und beträgt 39,54, was darauf hinweist, dass die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Knaus Tabbert-Aktie ein Durchschnitt von 49,67 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 44,7 EUR (-10,01 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 42,32 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,62 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Knaus Tabbert ergibt, und die Aktie erhält eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Knaus Tabbert somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.