Knaus Tabbert Aktie: Was war das denn?

Die Stimmung und der Buzz rund um Knaus Tabbert werden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Diskussionsintensität sowie die Rate der Stimmungsänderung geben Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Aktuell zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht somit einer Neutral-Einstufung. Insgesamt erhält Knaus Tabbert somit eine neutrale Bewertung in diesem Bereich.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Knaus Tabbert in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergibt, dass weder positive noch negative Themen im Fokus standen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 49,5 EUR für die Knaus Tabbert-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 47 EUR, was einen Unterschied von -5,05 Prozent darstellt und somit zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs jedoch über diesem Wert, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird Knaus Tabbert daher in der einfachen Charttechnik neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wert aktuell überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Knaus Tabbert zeigt aktuell einen Wert von 16,23 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und somit zu einer guten Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 27,87 eine Überverkauftheit und führt somit zu einer guten Bewertung. Insgesamt wird Knaus Tabbert daher in diesem Punkt der Analyse mit gut bewertet.