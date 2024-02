Knaus Tabbert Aktie: Was kann da noch kommen?

Die technische Analyse der Knaus Tabbert-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 49,39 EUR liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 41 EUR, was einem Unterschied von -16,99 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, liegt der Wert bei 42,44 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs (-3,39 Prozent) liegt. In diesem Fall ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung der Knaus Tabbert-Aktie. Somit wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorbrachte. Daher erhält Knaus Tabbert in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Knaus Tabbert somit als "Neutral"-Wert eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Knaus Tabbert liegt bei 75, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 69, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht" vergeben.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Knaus Tabbert wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An 12 Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Daher erhält Knaus Tabbert insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.