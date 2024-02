Knaus Tabbert Aktie: Wann tut sich was?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Knaus Tabbert in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die ausgewertet wurden, um eine zusätzliche Bewertung der Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führte.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 48,99 EUR für die Knaus Tabbert-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 40,3 EUR, was einer Abweichung von -17,74 Prozent entspricht, und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen aufgrund des letzten Schlusskurses ebenfalls eine negative Bewertung auf.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert ebenfalls interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität zeigte eine starke Veränderung, was zu einer positiven Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Entwicklung, die zu einer insgesamt positiven Bewertung des Unternehmens führte.

Abschließend wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Knaus Tabbert herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 45 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 68,26 ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.