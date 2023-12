Knaus Tabbert Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt dabei als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und alles dazwischen als neutral eingestuft wird. Der RSI von Knaus Tabbert liegt bei 36,56, was zu einer Neutral-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 54,02 und weist ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamteinschätzung.

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Die Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Knaus Tabbert untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie führt.

Aus charttechnischer Sicht weist der Durchschnitt des Schlusskurses der Knaus Tabbert-Aktie für die letzten 200 Handelstage (49,31 EUR) aktuell eine Abweichung von -16,04 Prozent auf, was zu einer negativen Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (43,13 EUR), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,01 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. Bei Knaus Tabbert wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, was zu einer negativen Gesamtbewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einem langfristig schlechten Stimmungsbild führt.